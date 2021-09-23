جنبلاط: هل يمكن التوفيق بين مشروع المقاومة واستفراده بالقرارات وهيبة الدولة؟

غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"السؤال المطروح بكل صراحة: هل يمكن التوفيق بين مشروع المقاومة واستفراده بالقرارات وهيبة الدولة في الحفاظ على الحد الادنى من السيادة على بعض من مقدراتها، بعد غزوة المازوت وتبعاته. وهل هذه الحكومة لتطرح رؤية إقتصادية جديدة بدل Cedre واسطوانة البنى التحتية".

وأضاف جنبلاط: "وقبل الردود المتشنجة والعصبية هل يمكن لاصحاب الحل والربط التفكير بما طرحته ام كتب علينا ان نتلقى التعليمات دون نقاش وان نتبع الخطط دون جدوى، وهل مسموح النقاش".