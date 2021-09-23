كرامي وكبارة يهنئان باليوم الوطني السعودي: نتمنى للمملكة دوام الاستقرار



تقدم رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي بالتهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ومن الشعب السعودي بمناسبة "اليوم الوطني السعودي" قائلا:"جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أتدم من جلالتكم بأحر التبريكات والتمنيات لمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يرمز إلى صفحة مشرقة في التاريخ المعاصر للأمتين العربية والإسلامية. وهي مناسبة لكي أتمنى للمملكة الشقيقة بقيادتكم الرشيدة، وللشعب السعودي الشقيق، دوام الإستقرار والإزدهار والإسهام في تحقيق الخير العام للأمة".

كذلك، تقدم كرامي من ولي العهد السعودي بالتهنئة قائلا: "صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في مناسبة اليوم الوطني السعودي، أتقدم من سموكم بأصدق التبريكات، راجيا لكم التوفيق في استلهام المعاني والقِيَم التي يحملها هذا اليوم في تاريخنا المعاصر. وهي مناسبة لكي أهنئ المملكة والشعب السعودي الشقيق بالرؤية المستنيرة والمتطورة النابعة من رهانكم على الطاقات الشابة والرؤى العلمية العصرية للمستقبل". كذلك، تقدم كرامي من ولي العهد السعودي بالتهنئة قائلا: "صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في مناسبة اليوم الوطني السعودي، أتقدم من سموكم بأصدق التبريكات، راجيا لكم التوفيق في استلهام المعاني والقِيَم التي يحملها هذا اليوم في تاريخنا المعاصر. وهي مناسبة لكي أهنئ المملكة والشعب السعودي الشقيق بالرؤية المستنيرة والمتطورة النابعة من رهانكم على الطاقات الشابة والرؤى العلمية العصرية للمستقبل".

بدوره، هنأ النائب محمد كبارة المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني الواحد والتسعين، وقال في تصريح: "في العيد الوطني السعودي نتقدم من المملكة قيادة وشعبا بالتهاني القلبية، متمنين لها دوام التقدم والتطور والازدهار".



أضاف: "نتطلع الى الدور الكبير الذي تلعبه المملكة على كل الصعد تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونثمن هذه النهضة التي تقودها وتنعكس إيجابا على العرب كافة، ونقدر لها وقوفها الدائم الى جانب لبنان وقضاياه، واحتضانها ورعايتها للبنانيين، مؤكدين حرصنا على استمرار هذه العلاقات الأخوية وتطويرها خصوصا أن لبنان لا يمكن أن يعيش بعيدا عن أشقائه وخصوصا الشقيقة الكبرى السعودية".