درويش: خطوة هامة باتجاه طرابلس من لجنة الاقتصاد

غرد النائب الدكتور علي درويش عبر "تويتر" قائلاً: "خطوة هامة في هذه المرحلة باتجاه طرابلس واعادتها على خط الحضور الاقتصادي، حيث وافقت اليوم لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، على الاقتراح الذي تقدمت به لزيارة اللجنة طرابلس وإعطائها الأهمية بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة والمنطقة الاقتصادية والإستماع الى آراء الاقتصاديين والتجار".