الصايغ: الانتخابات النيابية استفتاء لتطلعات المواطنين

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر "تويتر" قائلاً: "تشكل الانتخابات النيابية استفتاء لتطلعات المواطنين اللبنانيين، وهي بمثابة وكالة يمنحونها لمن يرونهم أهلا لتحقيق طموحاتهم، وبالتالي يفترض بالسلطة تسهيل عمليات الاقتراع وتشجيع مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين، ولا سيما المغتربين اللبنانيين الذين يجسدون قصص تفوق ونجاح نحن بأمس الحاجة إليها".