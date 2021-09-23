تطور لافت في أزمة المحروقات.. إليكم المعطيات الجديدة

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" أنّ "عدداً وافراً من المحطات حصل على كميات من البنزين، اليوم، وذلك بعد تفريخ حمولة البواخر النفطية".

وأوضحت المصادر عينها أنه "من المتوقع أن تبدأ المزيد من المحطات من فتح أبوابها اعتباراً من يوم غد"، موضحة أن "الكميات الموجودة تكفي لمدة 15 يوماً على أبعد تقدير".

وأشارت المصادر إلى أنه "مع تحرير سعر البنزين نهائياً في الأيام المقبلة، سيتم استقدام بواخر نفطية إضافية"، وقالت: "نرجو أن يتم حل الأزمة بشكل نهائي وذلك عبر اعتماد آلية واضحة وشفافية تُساهم في إراحة المواطن والمحطات".