لبنان

مولوي يعطي توجيهاته لاستكمال العمل بشأن الانتخابات المقبلة

Lebanon 24
23-09-2021 | 12:25
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استكمل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اجتماعاته التحضيرية للانتخابات المقبلة، فالتقى مساء في مكتبه، المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري، والمدير العام للشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس، في حضور المستشار العميد محمد الشيخ ومدير مكتب الوزير المقدم أيمن مشموشي. 

وأعطى الوزير مولوي التوجيهات اللازمة لمواصلة العمل بشكل مكثف تحضيراً لاجراء الاستحقاق الانتخابي.
 
 
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