بهية الحريري تلتقي وفداً من متضرري أحداث عين الحلوة: للبدء بإعداد ملف للتعويض عليهم

التقت النائب بهية الحريري في مجدليون وفداً من أهالي منطقة تعمير عين الحلوة يمثل أصحاب وقاطني البيوت التي تضررت في الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة مؤخراً ، حيث اطلعوها على ما لحق بمساكنهم وممتلكاتهم من أضرار جسيمة وخراب جعلت معظمها غير صالح للسكن ، فيما الشتاء على الأبواب والأهالي عاجزين عن إعادة ترميم او تجهيز بيوتهم المتضررة، بحسب ما أشار وفد الأهالي الذين طالبوا بالضغط على المعنيين من اجل التعويض عليهم .وفي هذا السياق أبلغت الحريري الوفد انها اجرت اتصالات بهذا الخصوص مع سفير فلسطين اشرف دبور وقيادات فلسطينية من اجل إيجاد حل مناسب يحفظ حق السكان المتضررين بالتعويض عليهم ، وانها ستتابع هذا الموضوع مع كل المعنيين به . واعتبرت الحريري انه من الضروري البدء بعملية مسح للبيوت والممتلكات المتضررة من الاشتباكات وتحضير ملف بها لمتابعة موضوع التعويض على أصحابها .