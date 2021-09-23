لبنان

بهية الحريري تلتقي وفداً من متضرري أحداث عين الحلوة: للبدء بإعداد ملف للتعويض عليهم

Lebanon 24
23-09-2021 | 12:36
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التقت النائب بهية الحريري في مجدليون وفداً من أهالي منطقة تعمير عين الحلوة يمثل أصحاب وقاطني البيوت التي تضررت في الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة مؤخراً ، حيث اطلعوها على ما لحق بمساكنهم وممتلكاتهم من أضرار جسيمة وخراب جعلت معظمها غير صالح للسكن ، فيما الشتاء على الأبواب والأهالي عاجزين عن إعادة ترميم او تجهيز بيوتهم المتضررة، بحسب ما أشار وفد الأهالي الذين طالبوا بالضغط على المعنيين من اجل التعويض عليهم . 
وفي هذا السياق أبلغت الحريري الوفد انها اجرت اتصالات بهذا الخصوص مع سفير فلسطين اشرف دبور وقيادات فلسطينية من اجل إيجاد حل مناسب يحفظ حق السكان المتضررين بالتعويض عليهم ، وانها ستتابع هذا الموضوع مع كل المعنيين به . واعتبرت الحريري انه من الضروري البدء بعملية مسح للبيوت والممتلكات المتضررة من الاشتباكات وتحضير ملف بها لمتابعة موضوع التعويض على أصحابها .
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