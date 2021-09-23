خلال أيام.. وزير خارجية إيران يزور لبنان





وقال المصدر اللبناني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، سيزور لبنان بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار جولة تشمل بيروت ودمشق".



وكانت وكالة "مهر" الإيرانية قد أفادت، أمس الأربعاء، بأن وزير خارجية إيران التقى في نيويورك مسؤولين سعوديين ومن دول خليجية وعربية أخرى وقال إن تعزيز العلاقات مع الجيران يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة. كشف مصدر دبلوماسي لبناني أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سيزور لبنان بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك ضمن جولة للمنطقة تشمل بيروت ودمشق.وقال المصدر اللبناني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، سيزور لبنان بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار جولة تشمل بيروت ودمشق".وكانت وكالة "مهر" الإيرانية قد أفادت، أمس الأربعاء، بأن وزير خارجية إيران التقى في نيويورك مسؤولين سعوديين ومن دول خليجية وعربية أخرى وقال إن تعزيز العلاقات مع الجيران يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

وجاء لقاء الوزير الإيراني بالمسؤولين العرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضر اللقاء وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان و"وزراء خارجية وممثلين كبار" لدول بينها السعودية والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وفرنسا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.



من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية على "تويتر"، إن أمير عبد اللهيان عقد ما وصفته باجتماع متابعة لاجتماع عقده خلال مؤتمر في بغداد في 28 آب.