وفاة مدير مدرسة… والسبب المحروقات!

نعت نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف من سمّته "شهيد الإهمال والتقصير" مدير ليسيه رأس بعلبك ميشال مشّرف.



ووف المعلومات، فإن المدير بسبب انقطاع مادة البنزين، قصد بفان أجرة المنطقة التربوية في بعلبك لتسوية ملفات تلامذته، ولسوء حظه نفدت مادة المازوت من الفان قُبيل المنطقة التربوية في بعلبك بمسافة كبيرة، فتابع طريقه مشياً، وعند وصوله إلى المنطقة التربوية في بعلبك لفظ أنفاسه الأخيرة، من دون أن تنفع محاولات إنقاذه من موظفي المنطقة المذكورة والصليب الاحمر والمستشفى الذي نُقل إليه.