الجيش: تفجير ذخائر في مناطق جنوبية غدا

أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر" أنه "بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٤ ما بين الساعة ٦:٠٠ والساعة ١٠:٠٠، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منغجرة في بلدات: طير حرفا، مروحين، حولا، مركبا وعرب اللويزة - الجنوب".