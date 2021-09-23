27
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قرار بتوقف العمل في مركز الضمان - طريق المطار.. ما السّبب؟
Lebanon 24
23-09-2021
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني، في بيان، "توقف العمل في مركز الضمان - طريق المطار اعتبارا من صياح يوم غد الجمعة لغاية اليوم الذي يسمح فيه لمستخدمي المكتب بدخول مركز عملهم"، مناشدا "الاجهزة الامنية ازالة المخالفات من امام المركز بسبب ما تشهده الطريق للوصول الى محطة الايتام".
وقال حوماني: "بعد فشل المساعي المستمرة منذ أشهر عدة لفتح مداخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مكتب طريق المطار، وبسبب اصرار محطة الايتام على تلبية زبائنها نهارا ورفضها للحل الليلي، وهي تعلم وترى الذل والضرر الذي لحق ويلحق يوميا بالمواطنين، لا سيما اصحاب العمل والمضمونين الذين يتعاملون مع مركز طريق المطار، وبسبب مجاراة السلطات المحلية والامنية للمحطة المذكورة والاقفال التام على مكتب طريق المطار ومستخدميه، وبالتالي تعطيل مصالح ما يزيد عن مئة واربعين الف مضمون ومستفيد من هذا المركز".
وكرر مناشدته "الاجهزة الامنية والسلطات المحلية ازالة المخالفات القانونية من امام مركز طريق المطار"، ويعتذر من "المضمونين واصحاب العمل، عن توقف العمل في هذا المركز اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع في 24/9/2021 لغاية اليوم الذي يسمح فيه لمستخدمي مكتب طريق المطار بدخول مركز عملهم".
تابع
الأكثر قراءة
5 أبراج تغار بجنون.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
5 أبراج تغار بجنون.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-09-23
23/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
06:13 | 2021-09-23
23/09/2021 06:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف للحزب من "تهديد البيطار"
Lebanon 24
موقف للحزب من "تهديد البيطار"
01:45 | 2021-09-23
23/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المودعين.. هذا جديد ملف سعر الصرف في البنوك
Lebanon 24
إلى المودعين.. هذا جديد ملف سعر الصرف في البنوك
11:14 | 2021-09-23
23/09/2021 11:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن الأسعار.. هذا ما سيحصل قريباً
Lebanon 24
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن الأسعار.. هذا ما سيحصل قريباً
03:30 | 2021-09-23
23/09/2021 03:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:08 | 2021-09-23
خبير اقتصادي يكشف.. لهذا السبب قد يرتفع سعر الدولار في لبنان
14:32 | 2021-09-23
أبي رميا زار وزير الطاقة وعرضا شؤون الكهرباء والغاز والبنزين وسد جنة
14:27 | 2021-09-23
الحلبي بحث مع سلامة إمكان رفع قيمة السحوبات الشهرية لصناديق المدارس
14:25 | 2021-09-23
عملية إعادة انتشار للجيش في كافة المناطق... ما السبب؟
14:06 | 2021-09-23
مشهد غير مألوف وسط أزمة المحروقات.. محطة بنزين بلا زبائن (فيديو)
13:47 | 2021-09-23
مداهمات للجيش في ببنين...ماذا يحصل؟
فيديو
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
03:00 | 2021-09-23
23/09/2021 22:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
01:51 | 2021-09-23
23/09/2021 22:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
11:14 | 2021-09-22
23/09/2021 22:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact