مداهمات للجيش في ببنين...ماذا يحصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة من الجيش تنفذ مداهمات في بلدة ببنين العكارية بحثاً عن متسببي الإشكال في ساحة العبدة على خلفية بيع غالونات البنزين والذي تخلله تضارب بالعصي وإطلاق نار في الهواء وسقوط جرحى.