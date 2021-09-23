لبنان

مداهمات للجيش في ببنين...ماذا يحصل؟

Lebanon 24
23-09-2021 | 13:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة من الجيش تنفذ مداهمات في بلدة ببنين العكارية بحثاً عن متسببي الإشكال في ساحة العبدة على خلفية بيع غالونات البنزين والذي تخلله تضارب بالعصي وإطلاق نار في الهواء وسقوط جرحى.
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لبنان

العبدة

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