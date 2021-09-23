مشهد غير مألوف وسط أزمة المحروقات.. محطة بنزين بلا زبائن (فيديو)

تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محطة للبنزين في إحدى المناطق اللبنانية تقوم بفتح أبوابها وتشغيل ماكيناتها وذلك وسط غياب أي زبون فيها.

واعتبر الناشطون أن هذا المشهد بات غير مألوفٍ خلال أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد، إذ بات من النادر رؤية محطّة تعمل بشكل عادي من دون وجود طوابير السيارات أمامها.

ومنذ أشهر وحتى الآن، فإن الكثير من المواطنين يعمدون إلى ركن سياراتهم قبل أيام أمام محطات الوقود بانتظار دورهم لتعبئة البنزين الذي أصبح سعر الـ20 ليتراً منه 210 آلاف ليرة لبنانية.