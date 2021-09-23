عملية إعادة انتشار للجيش في كافة المناطق... ما السبب؟

أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر"، أن "وحداتها تقوم في المناطق اللبنانية كافة بعملية إعادة انتشار وذلك للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش وتخفيفها عن كاهل العسكريين. كما تستمر الوحدات بإقامة نقاط مراقبة في جميع المناطق وتعمل على تسيير دوريات وتنفيذ مهمات حفظ أمن".

تقوم وحدات الجيش في المناطق اللبنانية كافة بعملية إعادة انتشار وذلك للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش وتخفيفها عن كاهل العسكريين.

كما تستمر الوحدات بإقامة نقاط مراقبة في جميع المناطق وتعمل على تسيير دوريات وتنفيذ مهمات حفظ أمن.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/wTlHFfAaE8 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 23, 2021