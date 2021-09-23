عملية إعادة انتشار للجيش في كافة المناطق... ما السبب؟

تقوم وحدات الجيش في المناطق اللبنانية كافة بعملية إعادة انتشار وذلك للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش وتخفيفها عن كاهل العسكريين.
كما تستمر الوحدات بإقامة نقاط مراقبة في جميع المناطق وتعمل على تسيير دوريات وتنفيذ مهمات حفظ أمن.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/wTlHFfAaE8
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 23, 2021
تقوم وحدات الجيش في المناطق اللبنانية كافة بعملية إعادة انتشار وذلك للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش وتخفيفها عن كاهل العسكريين.
كما تستمر الوحدات بإقامة نقاط مراقبة في جميع المناطق وتعمل على تسيير دوريات وتنفيذ مهمات حفظ أمن.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/wTlHFfAaE8