قتيل وجريح على طريق العديسة كفركلا.. ماذا حصل؟

توفي شخص سوري وجرح آخر وهو الآن في حالة حرجة، بعدما صدمت سيارة (كيا) رباعية الدفع، لونها أسود، الدراجة النارية التي كان السوريان يستقلانها.

ووفقاً للوكالة الوطنية للاعلام، فقد لاذت السيارة بالفرار على طريق عام العديسة - كفركلا.