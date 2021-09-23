الجالية اللبنانية في الجزائر قدمت 1000 حصة مدرسية لمتضرري الحرائق

قدم أبناء الجالية اللبنانية المقيمين في الجزائر 1000 حصة مدرسية تتضمن حقيبة وقرطاسية مخصصة لأطفال مدارس المناطق المتضررة من الحرائق في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة إنطلاقاً من أواصر وروابط الأخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتضامن مع إخوتهم الجزائريين.