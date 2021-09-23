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لبنان
بالطرق اليدوية.. الدفاع المدني يسيطر على حريق المعنية - إقليم الخروب
Lebanon 24
23-09-2021
|
16:11
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تمكنت فرق الدفاع المدني عبر الوسائل اليدوية، من السيطرة بشكل كاملٍ على الحريق الذي اندلع في خراج بلدة المعنية (اقليم الخروب)، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.
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