بالطرق اليدوية.. الدفاع المدني يسيطر على حريق المعنية - إقليم الخروب

تمكنت فرق الدفاع المدني عبر الوسائل اليدوية، من السيطرة بشكل كاملٍ على الحريق الذي اندلع في خراج بلدة المعنية (اقليم الخروب)، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.