السيّد يغرد عن تنحية القاضي بيطار.. هذا ما قاله

تنحية المحقق العدلي بيطار!

قانوناً،

يحق لأي شخص أن يطلب تنحية القاضي إذا كان لديه شكوك بأنه منحاز أو مُتحامِل عليه،

وهذا حقّ مشروع!

في جريمة المرفأ،

لجأ المدعى عليهم أوّلاً للسياسة ثم عادوا اليوم للقانون،

ولو أنهم لجأوا أولاً للقانون وطلبوا تنحية القاضي لما حصلَتْ كل هذه الضجّة…