لبنان

وزير البيئة: "النقد الدولي" أبدى استعداده لإعادة استئناف النقاشات مع لبنان

Lebanon 24
23-09-2021 | 16:55
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قال وزير البيئة ناصر ياسين إن "صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لإعادة استئناف النقاشات مع لبنان"، وقال: "هناك قضايا يجب أن تكون حاضرة على الطاولة هي توحيد أسعار الصرف والكابيتال كونترول وإيجاد حلّ للمصارف وكيفية إعادة هيكلتها وإيجاد حلول لموضوع الطاقة والكهرباء".

إلى ذلك، أوضح ياسين أن "هناك 4 مرتكزات لعمله في الوزارة وهي انفتاح كامل وتشارك تام، الاستناد إلى الدراسات العلمية، شفافية مطلقة في المعلومات وتطبيق حق الوصول إلى المعلومات، والعمل للمصلحة العامة". وقال: "بعد أسبوع على تسلمه الوزارة تبيّن لي أننا لسنا دولة فاشلة إنّما أشلاء دولة مشلعة"، وقال: "13 شهراً من تصريف الأعمال كانت جريمة بحق لبنان واللبنانيين".

وفي حديث ضمن برنامج "صار الوقت" عبر قناة الـ"MTV"، أكد ياسين إن "هناك 10 قضايا سيعمل عليها في وزارة البيئة خلال 9 أشهر"،  وأضاف: "هناك 250 مليون دولار مرصودة لنهر الليطاني لم تستخدم ولدينا فرصة لإعادة هذا الموضوع على السكة الصحيحة كذلك الأمر بالنسبة لبحيرة القرعون".

ومع هذا، أعلن ياسين أنّ وزارة البيئة لن تفتتح موسم الصيد في لبنان لهذا العام، في حين تحدث عن ملف النفايات، وقال: "سيكون هناك استراتيجية لادارة النفايات الصلبة".

كذلك، فقد أوضح ياسين أن هناك تنسيقاً مع وزير الطاقة في ملف المياه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن موضوع الأحراج والمحميات سيأخذ حيزاً من الأعمال، وقال: "نعمل على طرق جديدة للحد من الحرائق ومكافحتها".

وفي سياق منفصل، قال ياسين إنّ "البيان الوزاري أشار وشدد على إجراء الانتخابات النيابية"، وقال: "علينا أن نكون شفافين في تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات وأعد الجميع بهذا الأمر".



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