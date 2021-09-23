لبنان

البلد عاجز عن قبول نفوذ دولة إقليمية

Lebanon 24
23-09-2021 | 17:00
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قال دبلوماسي لبناني أن ليس بمقدور البلد قبول نفوذ لدولة إقليمية، تتخطى قدراته وتوازناته الحالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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