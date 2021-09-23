لبنان

أحزاب تواجه أزمة مع اقتراب الانتخابات

Lebanon 24
23-09-2021 | 17:06
A-
A+
Doc-P-867214-637680389067280848.jpg
Doc-P-867214-637680389067280848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواجه أحزاب علمانية أزمة مع اقتراب مواعيد الانتخابات النيابية، نظراً لغياب الخطط والتحالفات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
رعد: كل الازمات في لبنان أُريد لها ان تنفجر مجتمعة للوصول القسري الى انهاء وتقصير ولاية رئيس الجمهورية واسقاط الحكومة واجراء انتخابات نيابية مبكرة
lebanon 24
24/09/2021 06:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تأكيداً على حُسن سير العملية الديمقراطيّة في لبنان تؤكّد الحكومة التزامها إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية
lebanon 24
24/09/2021 06:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يصمد لبنان الى موعد الانتخابات؟
lebanon 24
24/09/2021 06:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
فريد الخازن لـ "لبنان 24": المعادلة واضحة... لا حكومة لا انتخابات
lebanon 24
24/09/2021 06:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24

انتخابات

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:10 | 2021-09-23
22:11 | 2021-09-23
22:14 | 2021-09-23
22:40 | 2021-09-23
22:27 | 2021-09-23
22:25 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website