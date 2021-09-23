لبنان

استفادة من "النفط الهبة" بشكل غير معلن

Lebanon 24
23-09-2021 | 17:10
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تبين أن بعض المؤسسات الرسمية والخاصة، تستفيد من "النفط الهبة" بشكل متوازٍ، وغير معلن، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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