كلمة السرّ الحكومية: النجاح وكسب الثقة الشعبية

أكّد مصدر وزاري لـ"اللواء" ان "كلمة السرّ الحكومية هي "النجاح" وإعادة كسب الثقة الشعبية، بعدما فقدت الحكومة الماضية ثقة النّاس، ليس بالوزراء والطبقة السياسية وحسب، بل بالدول والنظام".

وقال: "التعليمات للوزارة العمل، بلا انقطاع، في محاولة لاحداث أمور ملموسة، من قبل المواطن".