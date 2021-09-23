لبنان

الكهرباء حاضرة في لقاء ميقاتي - ماكرون

Lebanon 24
23-09-2021 | 17:34
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توقّعت مصادر وزارية عبر "اللواء" ان "يكون موضوع تأهيل وتطوير الكهرباء، من ضمن الملفات المهمّة التي سيتناولها البحث، بين الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم لاسيما وان هذا الملف، مدرج ضمن المبادرة الفرنسية، ويتطلب معالجة سريعة، ولم يعد يحتمل اي مماطلة، او تأخير بسبب التداعيات السلبية التي يتركها على مختلف نواحي الحياة العامة في لبنان". وكشفت ان "هذا الملف يقع في اولويات جدول الاصلاحات التي تلحظها المبادرة الفرنسية، وهناك توجّه متقدم، لكي تتولّى شركات فرنسية والمانية، مهمة النهوض بقطاع الكهرباء، من ألفه الى يائه، بإشراف مباشر من الجهات المالية الدولية الممولة لهذا الملف، وبعيدا عن التدخلات والمحسوبيات، والسمسرات المعهودة".
المصدر: اللواء
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