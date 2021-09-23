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لبنان
مرسوم تعديل الحدود البحرية يجنب لبنان الخسارة وشيا تحذر
Lebanon 24
23-09-2021
|
22:16
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كتبت" الديار": يضغط الوفد العسكري المفاوض على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، للاسراع في اخذ قرار توقيع تعديل المرسوم 6433 وفي هذا السياق، رأس رئيس الجمهورية اجتماعا، ضم، رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن الطيار بسام ياسين، وعضوي الوفد العقيد الركن البحري مازن بصبوص وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط، في حضور المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن بول مطر، وقدم الوفد شرحا مستفيضا لعون حيال الخطوة. ووفقا لمصادر مطلعة، ابلغ الوفد الرئيس ان عدم الاقدام على هذه الخطوة سيفقد لبنان ورقة تفاوضية مهمة في الناقورة، كما لفت الى ان عدم تجاوز الوثائق اللبنانية الخط 23 سيسمح ل "اسرائيل" بالتنقيب في جزء من حقل قانا، وسيكون النزاع محصورا في 860 كيلومترا مربعا فقط، وهذا سيسبب خسارة كبيرة للبنان. كما اكد الوفد ان الوقت مؤات للضغط على "اسرائيل" للعودة الى التفاوض لان جعل المنطقة موضع نزاع سيوقف الشركات عن التنقيب لانها ستتحمل تبعات قانونية وامنية... ولفت اعضاء الوفد الى ان «اسرائيل» تعرف ان الموقف اللبناني قوي ولهذا تهرب من المفاوضات، وستكون خسارة لبنان مضاعفة، اذا لم يوقع المرسوم، ولهذا يجب الاسراع بذلك لان التفاوض سيكون على منطقة بين خطي 23 و 29 وسيكون هناك حل وسط يخدم مصالح لبنان.
وفي هذا السياق، استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، وجرى البحث في ملف ترسيم الحدود، ووفقا لاوساط مطلعة، نصحت الدبلوماسية الاميركية الجانب اللبناني التعامل بهدوء مع هذا الملف، لان مصلحته العودة الى طاولة المفاوضات بطروحات «معقولة» وغير مبالغ فيها، لان من شأن اي مبالغة في رفع "سقف التفاوض" نسف الجهود الاميركية لتقريب وجهات النظر بين لبنان و»اسرائيل». كما غمزت السفيرة الاميركية من «قناة» وجود انقسام لبناني حول خرائط التفاوض، لافتا الى وجود تباينات داخلية ترجمت وعودا لمسؤولين اميركيين بطي صفحة النقطة 29 دون ان يترجم ذلك على ارض الواقع، وقد شددت على موقف بلادها الداعم لاستئناف التفاوض لكن على الجانب اللبناني ان يتحلى بالواقعية، حسب تعبيرها
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