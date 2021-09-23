لبنان

رعاية هنغارية ل" المسيحيين المضطهدين"

Lebanon 24
23-09-2021 | 22:43
A-
A+
Doc-P-867257-637680602630360760.JPG
Doc-P-867257-637680602630360760.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب الان سركيس في" نداء الوطن": من يتابع نشاط هنغاريا يكتشف ان لا أهداف سياسية وراء كل هذا الحراك الهنغاري، إذ إن هنغاريا ليست دولة عظمى مثل فرنسا أو ألمانيا أو روسيا أو أميركا لتستغل ملف المسيحيين وتدخل إلى المنطقة.

ويؤكد الهنغاريون أن نظرتهم إلى ملف المسيحيين في الشرق مختلف تماماً عن نظرة الدول الكبرى، إذ إن هدفهم وجودي وهو الحفاظ على المسيحي في الأرض التي عاش عليها السيد المسيح، بينما بقية الدول تهدف إلى تأمين مصالحها.

ويُعرف عن الهنغاريين أنهم شعب متعصّب مسيحياً، لذلك يوجد في بلادهم وزارة لرعاية المسيحيين المضطهدين في دول العالم، وهم يقومون بهذه المهمة لأن الدول الاوروبية متقاعسة وباتت دولاً علمانية بعيدة عن المسيحية.

وبالنسبة إلى استنكار العقوبات على باسيل فهي تنطلق من أن باسيل رئيس حزب مسيحي وليس لأهداف سياسية مرتبطة بتحالفات مع سوريا او إيران أو الصين، وكل ما كان يحكى سابقاً في هذا الموضوع غير صحيح، حسب الهنغاريين.

تنظر الدولة الهنغارية إلى مزيد من التعاون مع البطريرك الراعي على اعتباره أكبر مرجعية مسيحية في الشرق، وتتواصل مع بقية المرجعيات المسيحية، لكن هناك خوفاً هنغارياً حقيقياً من أن يفقد المسيحي في لبنان وجوده وكذلك في الشرق، خصوصاً ان الصراعات بين مسيحيي لبنان تضعفهم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2021-09-24
01:15 | 2021-09-24
01:56 | 2021-09-24
01:45 | 2021-09-24
01:20 | 2021-09-24
01:01 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website