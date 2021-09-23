لبنان

حزب الله: وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت من إيران إلى مرفأ بانياس

Lebanon 24
23-09-2021 | 23:57
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أعلن حزب الله، في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية، عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الاسلامية في إيران عند الساعة العاشرة من مساء الخميس ‏23-09-2021 إلى مرفأ بانياس السوري.
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ايران

مازوت

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