حزب الله: وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت من إيران إلى مرفأ بانياس

أعلن حزب الله، في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية، عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الاسلامية في إيران عند الساعة العاشرة من مساء الخميس ‏23-09-2021 إلى مرفأ بانياس السوري.