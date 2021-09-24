لبنان

هبة من "المازوت الايراني" لمركز رهباني في البقاع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-09-2021 | 01:15
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يتابع حزب الله عملية توزيع "المازوت الإيراني" وفق ما كان اعلنه بأن الأولوية للمستشفيات ودور العجزة والأيتام، ومراكز التأهيل .

وفي هذا السياق اجرى رئيس احد بلديات البقاع الشمالي، وهو ينتمي الى حزب الله، بالاتصال براهبات مركز دير الصليب في شليفا وأبلغهم ان هناك عددا من الصهاريج، بما يعادل ٢٥ الف ليتر من المازوت  مخصصة  كهبة لمركزهم الذي يعنى بالأمراض العصبية. وقد استمهلت الراهبات المتصل لساعات حيث اجروا اتصالاً بالرئاسة العامة والمسؤولين الإداريين في الرهبنة ، وبعد التشاور كان الجواب قبول هذه الكمية ، وإعتبارها هبة من متبرع لصالح تدفئة المرضى في المركز، وهم من ابناء  المنطقة.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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