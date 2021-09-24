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لبنان
"البطاقة التمويليّة".. وزير الشؤون الإجتماعيّة: حققنا تقدماً كبيراً
Lebanon 24
24-09-2021
|
01:01
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أكّد وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجّار، أنّ "البطاقة التمويلية لا تزال قيد الدرس"، قائلاً: "حققنا تقدماً كبيراً وفي الأيام المقبلة سنطلع اللبنانيين على النتائج".
وفي حديثٍ لـ"صوت كل لبنان 93.3 "، قال حجّار: "لا تعديلات أساسية على الشروط التي كانت موضوعة في اللجنة السابقة للحصول على البطاقة، وسنعلن عن كافة التفاصيل في مؤتمر صحافي".
وأضاف، "سنعمل على أن نكون شفافين لتطال المساعدات الناس الأكثر حاجة فعلاً".
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