عبدالله: "بدعة غبّ الطلب!"

غرّد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر"، قائلاً: "أخطر فضيحة قضائية تؤكد ارتهان البعض للحسابات السياسية الفئوية، والكيدية منها خاصة، هي اجتهاد المجلس الدستوري لإقصاء جان العلية عن الهيئة الإنتقالية للشراء العام، التي ستحل مكان إدارة المناقصات. أطالب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالتدخل، وتصويب هذه البدعة التي أتت غب الطلب!".

أخطر فضيحة قضائية تؤكد ارتهان البعض للحسابات السياسية الفئوية، والكيدية منها خاصة ،هي أجتهاد المجلس الدستوري لأقصاء جان العلية عن الهيئة الأنتقالية للشراء العام، التي ستحل مكان إدارة المناقصات.

اطالب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء التدخل ،وتصويب هذه البدعة التي أتت غب الطلب ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 24, 2021