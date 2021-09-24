عبدالله: "بدعة غبّ الطلب!"

أخطر فضيحة قضائية تؤكد ارتهان البعض للحسابات السياسية الفئوية، والكيدية منها خاصة ،هي أجتهاد المجلس الدستوري لأقصاء جان العلية عن الهيئة الأنتقالية للشراء العام، التي ستحل مكان إدارة المناقصات.
اطالب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء التدخل ،وتصويب هذه البدعة التي أتت غب الطلب !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 24, 2021
أخطر فضيحة قضائية تؤكد ارتهان البعض للحسابات السياسية الفئوية، والكيدية منها خاصة ،هي أجتهاد المجلس الدستوري لأقصاء جان العلية عن الهيئة الأنتقالية للشراء العام، التي ستحل مكان إدارة المناقصات.
اطالب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء التدخل ،وتصويب هذه البدعة التي أتت غب الطلب !