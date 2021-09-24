لبنان

حزب الله "لن يغطّي" احدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-09-2021 | 01:30
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بات واضحا ان من بين الاسباب الانية لازمة  الكهرباء خروج بعض محطات التوزيع عن السيطرة بسبب  قيام بعض المجموعات "الخارجة على  القانون" بالتحكم بعملية التوزيع  في بعض المناطق.

وفي هذا الاطار علم ان "حزب الله" ابلغ المعنيين انه لا يغطي اي شخص او مجموعة تقوم بالسيطرة على اي محطة كهرباء وتتحكم بتوزيع التيار الكهربائي في "المناطق الشيعية".

اضافت المصادر ان "حزب الله" يعتبر ان ما يحصل في محطات التوزيع جزء من المؤامرة على لبنان ويجب ان يتم وضع حد نهائي له من قبل الدولة والاجهزة الامنية بأسرع وقت ممكن.

في المقابل تعتبر مصادر معنية "ان المطلوب ترجمة عملية لهذا التوجه من خلال تسليم بعض الاشخاص المعروفة هواياتهم وقاموا بالتعدي على منشآت كهرباء لبنان ليكونوا عبرة لسواهم".

المصدر: لبنان 24

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