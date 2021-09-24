قرار بالتهدئة مجددا "بين الحليفين"

يحاول كل من التيار الوطني الحر وحركة امل عدم الدخول مجددا في اشتباكات سياسية كبرى، الامر الذي ظهر جليا بعد مقابلة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الاخيرة التي ردت عليها اوساط عين التينة من دون اي تتدحرج بالرد الى اشتباك سياسي واعلامي مفتوح.

وقالت مصادر مطلعة" ان الطرفين يرغبان في انجاح عمل الحكومة، وبالتالي فهما لا يريدان فتح اشكال سياسي كبير قد يتمدد من قضية الى اخرى".

واعتبرت المصادر ان حزب الله يقوم بدور ايجابي على خط العلاقة بين الطرفين بهدف تمهيد الارضية، قدر الامكان، لعقد "تحالف انتخابي" لا مفر منه بينهما في الانتخابات المقبلة".