لبنان

اعتصام عند جسر البالما.. هذا ما يجري

Lebanon 24
24-09-2021 | 01:56
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نفذ اصحاب الباصات والفانات اعتصاما عند جسر البالما في طرابلس احتجاجا على عدم  تمكنهم من تعبئة الوقود لآلياتهم منذ اكثر من اسبوع وشارك في الاعتصام نقيب السائقين شادي السيد.
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اعتصام

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