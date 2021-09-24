اعتصام عند جسر البالما.. هذا ما يجري

نفذ اصحاب الباصات والفانات اعتصاما عند جسر البالما في طرابلس احتجاجا على عدم تمكنهم من تعبئة الوقود لآلياتهم منذ اكثر من اسبوع وشارك في الاعتصام نقيب السائقين شادي السيد.