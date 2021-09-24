انفجار المرفأ… طلب ردّ من المشنوق إلى البيطار

افادت قناة الـmtv، ان "وكيل النائب نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح قدّم طلب ردّ إلى القاضي طارق البيطار عن ملف تفجير ٤ آب إلى المحكمة الاستئنافية".واضافت: "طلب الردّ المقدّم من وكيل المشنوق لا يُصبح نافذاً إلا عندما يتبلغ طارق البيطار شخصيًّا به والأخير غير موجود في قصر العدل اليوم".وتابعت: "فور تبلّغ القاضي طارق البيطار شخصيًّا بطلب الردّ تُكفّ يده عن الملف ولكنّه لم يتبلغ به حتى الآن".