درويش: فرنسا ستكون معبراً أساسياً للمساعدات

أعلن النائب علي درويش, أن "الأربعاء القادم هناك جلسة وعلى جدول أعمالها الأمور المعيشية الأساسية التي ستكون خارطة طريق الحكومة نحو الإصلاح ومن بعدها تأتي المفاوضات مع صندوق النقد".وعن لقاء الاليزيه, أوضح في حديث لـ "صوت لبنان 100.5", "جدول اعمال الرئيس نجيب ميقاتي يرتكز على عملية انقاذ وضخ سيولة في شرايين لبنان اضافة الى استكمال ما توصل اليه مؤتمر باريس الذي انعقد في 4 آب الماضي".ولفت درويش, إلى أن "فرنسا ستستكمل دورها الايجابي بان تكون رافعة للحكومة وستكون معبراً اساسيّاً للمساعدات".