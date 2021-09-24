لبنان

هبة من اليونيفيل الايطالية لبلدية بنت حبيل

Lebanon 24
24-09-2021 | 03:04
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قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" في الجنوب، هبة عبارة عن آلية بوبكات لبلدية بنت جبيل سلمها قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ستيفانو لاغوريو، إلى رئيس البلدية المهندس عفيف بزي، في حضور قائمقام بنت جبيل شربل العلم، مسؤول العمل البلدي حسان الصغير، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير المنطقة، عدد من الضباط الايطاليين وفاعليات محلية.

وأكد بزي أهمية دور الكتيبة الإيطالية والتعاون الوثيق مع الجيش، ونوه بالإنجازات العديدة والمشاريع التي نفذها مكتب التعاون المدني - العسكري الايطالي للسكان والأهالي، وبدور الجنرال الايطالي لاغوريو في تمتين العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين اللبناني والإيطالي.

بدوره الجنرال لاغوريو، شكر بزي على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالعلاقة الممتازة والتعاون بين اليونيفيل والسلطات المحلية والأهالي في بنت جبيل.
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