لبنان

وزير البيئة يلتقي وفداً من البنك الدولي.. هذا ما تطرّق إليه البحث

Lebanon 24
24-09-2021 | 03:11
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التقى وزير البيئة ناصر ياسين في مكتبه في الوزارة، وفد البنك الدولي وعرض معه للمشاريع المتعلقة بوزارة البيئة، ومن ضمنها مشروع معالجة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون.
 
وتخلل الاجتماع تواصل مع ممثلي البنك الدولي في واشنطن عبر تقنية "الزوم"، حيث تم البحث في اعادة تحريك قرض البنك بقيمة 250 مليون دولار للمساهمة في تنظيف مجرى النهر، وإنشاء محطات تكرير لمياه الصرف الصحي والصناعي.

وعرض مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD لمجالات التعاون في القطاع البيئي وتحسين ادارة المياه وتكرير المياه المبتذلة.

ومن زوار الوزير ياسين، وزير البيئة المصري السابق مدير مركز "بازل" الاقليمي مصطفى كامل حيث تم البحث في سبل رفع القدرة على الإدارة البيئية والتدريب ونقل التكنولوجيا.
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