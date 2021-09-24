لبنان

اجتماع في بعبدا بشأن المحروقات والكهرباء.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
24-09-2021 | 03:12
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض واقع المحروقات في البلاد وانعكاساته على وضع التيار الكهربائي والإجراءات الواجب اتخاذها لإيجاد الحلول المناسبة
 
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