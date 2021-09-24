اجتماع في بعبدا بشأن المحروقات والكهرباء.. هذه تفاصيله

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض واقع المحروقات في البلاد وانعكاساته على وضع التيار الكهربائي والإجراءات الواجب اتخاذها لإيجاد الحلول المناسبة