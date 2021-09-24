بعد الامطار ... كيف سيكون طقس الـWEEKEND؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل. وجاء في النشرة الاتي:- الحالة العامة: طقس متقلب وماطر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر اليوم الجمعة حيث يتحول الى مستقر.(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و32)- الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح بين حين وآخر، ويتشكل الضباب على المرتفعات. يبدأ الطقس بالتحسن تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.السبت: صاف مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.الأحد: صاف مع ارتفاع إضافي وملحوظ في درجات الحرارة.الإثنين: صاف ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.- الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 دجة، في الداخل من 15 الى 28 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و40 كم/س.- الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%- حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس:6,26- ساعة غروب الشمس: 18,34