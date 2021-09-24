لبنان

سرقة أسلاك من اعمدة الكهرباء في منطقة الشرحبيل

Lebanon 24
24-09-2021 | 03:53
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عمد مجهولون على قطع اسلاك أعمدة الكهرباء في منطقة الشرحبيل شمال شرق صيدا وذلك بهدف سرقتها، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام". 
 
 
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كهرباء

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