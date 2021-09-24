عودة مياه الشفة الى الشرحبيل بمساع من النائب الحريري

بعد مساع حثيثة قامت بها النائب بهية الحريري، وتجاوب مؤسسة مياه لبنان الجنوبي مع هذه المساعي، تم في وقت متأخر من ليل امس اعادة تشغيل مضخات بئر الشرحبيل( بقسطا) الذي يغذي المنطقة بعد انقطاع للمياه عنها لاكثر من اسبوع بسبب تعطل المولد الكهربائي العائد للبئر المذكورة. ونجحت الحريري في اقناع المعنيين في المؤسسة بربط مضخات البئر على شبكة احد المولدات الخاصة التي تغذي أحياء المنطقة بالتيار الكهربائي للتمكن من اعادة تأمين المياه لها ولحين اصلاح عطل مولد المؤسسة.وكانت النائب الحريري بحثت مع رئيسة مصلحة مياه صيدا في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المهندسة رولا سمورة في هذا الحل المؤقت لأزمة انقطاع المياه عن منطقة شرحبيل.وكلفت الحريري من قبلها الدكتور أسامة أرناؤوط لمتابعة هذا الموضوع والتواصل مع المصلحة ومع صاحب المولد السيد سامر العربي وبلدية بقسطا الى ان وافقت مؤسسة المياه على هذا الحل، فتم ربط احدى مضختي البئر بشبكة احد مولدات العربي الذي خصص مولدا آخر للمضخة الثانية.