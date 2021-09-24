الحاج حسن: توفير النقل العام المشترك حاجة ملحة للبنانيين

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن في حديث لقناة "المنار"، أن "توفير النقل العام المشترك حاجة ملحة للبنانيين، لكن الدولة فشلت في إنجازه طيلة السنوات الماضية بالرغم من أننا طالبنا فيه وما زلنا في لجنة الأشغال النيابية، ووروده مرارا في البيانات الوزارية للحكومات السابقة".وأسف لأنه "بعد انتهاء الحرب الأهلية، توقفت كل قطاعات النقل العام من قطار وباصات نقل وغيرها، مقابل محاولات خجولة فشلت في تحقيق أهدافها عبر خدمة المواطنين. وحاليا ليس هناك اي حافلة تابعة للنقل العام المشترك تعمل، بسبب فشل إدارات الحكومات سابقا، بالإضافة إلى الفساد وعدم المتابعة الجدية لهذا الملف الحيوي".ورأى أن "توفير النقل العام اليوم واجب وضرورة للبنانيين، ولا سيما بعد ارتفاع أسعار مادتي البنزين والمازوت، وما يرافقه من استنزاف لرواتب العمال والموظفين، فضلا عن أن القطاعات الإنتاجية تشكو من ازدياد تكاليف نقل السلع إلى المناطق".واعتبر أن "الحلول لحل مشكلة النقل العام المشترك تتمثل في: الحصول على هبات من بعض الدول الشقيقة والصديقة، كما اعلن وزير الأشغال والنقل الدكتور علي حمية، موائمة تنفيذ المشروع مع برنامج سيدر الذي سيناقشه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن تكون تكلفة المشروع محتسبة ضمن حقوق السحب الخاصة للبنان من جانب صندوق النقد الدولي وتمويل تنفيذ المشروع من خلال القروض التي يقدمها البنك الدولي او اي صندوق دولي أو إسلامي أو إقليمي".