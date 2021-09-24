حمية عرض مع فواز أوضاع مرفأ صيدا

عقد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه في الوزارة، ومن ضمن اللقاءات التي يقوم بها مع الادارات، اجتماعا مع مدير مصلحة استثمار مرفأ صيدا المهندس رائف فواز.تم خلال اللقاء عرض لواقع مرفأ صيدا التجاري الجديد والرؤية الاستراتجية للعمل على استمرار تقديم الخدمات وتطويرها فيه. كما تم التوافق على المتابعة المباشرة من أجل وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، نظرا لموقع المرفأ المتميز لناحية تكامله مع المرافئ الأخرى.