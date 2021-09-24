لبنان

تحرك للمودعين في وسط بيروت وحصول مشادّة مع القوى الأمنية

Lebanon 24
24-09-2021 | 04:53
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نفذت جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون وقفة احتجاجية وسط بيروت، اليوم الجمعة، وذلك تنديداً بتمادي إهمال ملف المودعين وعدم قيام القضاء والسلطة السياسية بوضع حد للبنوك والسياسات المالية التي تقوم بها بوجههم وعلى رأسها مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة.

وتوجه المتظاهرون من ساحة الشهداء سيراً على الأقدام باتجاه جمعية المصارف حيث كانت كلمة لأحد أبناء المودعين الذي فقد حياته دون أن يتمكن من الحصول على أمواله لمتابعة علاجه الصحي.

وحصلت مشادة أثناء التظاهر في شارع المصارف مع القوى الأمنية عندما منعت أرملة المودع الراحل من دخول أحد المصارف.
 
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