وزير الزراعة ينوه بدعم الحكومة الفرنسية

نوّه وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن بدعم الحكومة الفرنسية للبنان، خصوصاً في هذه المرحلة التي يمر بها البلد، واعرب عن امتنانه لتعزيز التعاون الزراعي القائم بين لبنان وفرنسا وتطويره، في اطار تحقيق اهدلف الاستراتيجية الوطنية الزراعية.

كلام الوزير الحاج حسن جاء خلال استقباله وفدا تقنياً من السفارة الفرنسية في لبنان، حيث تم استعراض للبرامج والمشاريع الزراعية المختلفة التي تدعم الحكومة الفرنسية تنفيذها في لبنان، وتشمل المساعدة في الثروة الحرجية، الصحة البيطرية، التدريب على الاعمال الزراعية المختلفة، ومواجهة تحديات التغير المناخي في اطار تحقيق اهداف التنمية المستدامة.