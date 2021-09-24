لبنان

سرقة " الكابلات"... مستمرة

Lebanon 24
24-09-2021 | 05:04
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أقدم مجهولون على سرقة "كابلات" موزع محطة الكهرباء في منطقة حنيدر في وادي خالد العكارية وفروا الى جهة مجهولة.
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وادي خالد

كابلات

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