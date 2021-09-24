عون يلقي كلمة لبنان امام الجمعية العامة للامم المتحدة بعد الظهر

يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة لبنان امام الجمعية العامة للامم المتحدة، قرابة الساعة الرابعة والربع بعد ظهر اليوم، بتوقيت بيروت.



وستنقل الكلمة مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة .