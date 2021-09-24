لبنان

عون يلقي كلمة لبنان امام الجمعية العامة للامم المتحدة بعد الظهر

Lebanon 24
24-09-2021 | 05:25
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يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة لبنان امام الجمعية العامة للامم المتحدة، قرابة الساعة الرابعة والربع بعد ظهر اليوم، بتوقيت بيروت.
 
وستنقل الكلمة مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة .
 
 
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