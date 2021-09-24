لبنان

كميات اضافية من المحروقات.. أزمة البنزين الى إنفراج مطلع الاسبوع المقبل؟

Lebanon 24
24-09-2021 | 05:38
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اكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا انه ناقش هاتفياً ملف المحروقات مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي أبدى اهتماما كبيراً. 

وبشر ابو شقرا اللبنانيين في تصريح بقرب حل أزمة طوابير الذل، مشيراً الى أنّ اللبنانيين سيلاحظون انفراجات تدريجية على المحطات، "على ان نشهد مزيد من الحلحلة مطلع الأسبوع المقبل، ما سيخفف من حدّة الأزمة".

وأشار إلى تسليم كميات إضافية من المحروقات في الايام المقبلة، بعدما افرغت البواخر الراسية في عرض البحر حمولاتها. 

لبنان

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