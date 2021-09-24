لا أزمة للخبز... ابتعدوا عن التخزين والطوابير ​

يعيش اللبناني يومياته على صدى الأزمات المتتالية والمتعددة. ومن الأزمات الطارئة على حياة المواطن اليومية، أزمة الخبز والرغيف، اذ تبدو التساؤلات كثيرة عن امكانية الأفران الاستمرار في تأمين الخبز في ظل الشح والغلاء الحاصل على صعيد مادة المازوت.في هذا الاطار، يؤكد مرجع مطلع على سير عمل المطاحن والافران لـ "لبنان 24" ان "مادة المازوت تم تأمينها بشكل كاف لمختلف الافران ما سيؤدي الى عودة الانتاج الى طبيعته، وبالتالي لا حاجة لأن يقوم المواطن بتخزين كميات من الطحين او الخبز".كما أكد المرجع عينه ان "ربطة الخبز باقية على سعرها وقد يلحقها تعديل طفيف لا يتخطى الـ 500 ليرة لبنانية".