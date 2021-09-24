اقتراح لاستفادة الصحافيين المسجلين في نقابة المحررين من تقديمات الضمان... هذه التفاصيل

بحث نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في حضور رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وأمين صندوق نقابة المحررين علي يوسف، في إقتراح القانون الرامي إلى خضوع واستفادة الصحافيين المسجلين في جدول النقابة وغير المرتبطين بعقد عمل من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع ضمان المرض والأمومة والذي ستناقشه لجنة الاعلام والاتصالات النيابية يوم الثلثاء في 28 الحالي.

وأبدى الدكتور كركي "تأييده الكامل لهذا المشروع إنطلاقا من حرصه على تأمين الضمان الصحي لجميع المواطنين اللبنانيين وفي مقدمهم المحررون تقديرا لجهودهم عدا أن ذلك هو من أبسط حقوق الانسان المنصوص عنها في المواثيق الدولية ذات الصلة".

من جهته، أيد رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر "كل ما من شأنه إنصاف كل فئات الشعب وفي مقدمهم الصحافيون والإعلاميون"، وقال:"بصفتنا ممثلين بعشرة أعضاء في مجلس إدارة الضمان سنبذل كل ما في وسعنا لإنجاز هذا الموضوع".

وشكر النقيب القصيفي الدكتور كركي لـ"التفهم الذي أبداه حيال إقتراح القانون واستعداده للتعاون وحضور الجلسة المخصصة له لدعم هذا المطلب المحق والمساهمة بإقراره. كما شكر الدكتور الأسمر مواكبته هذا الموضوع بالتأييد داخل مجلس إدارة الضمان".